Cordier Groupama | Pmi protagoniste del nuovo patto sociale

Nel panorama attuale, segnato da sfide come il calo delle pensioni e l'invecchiamento della popolazione, le PMI si affermano come protagoniste del nuovo patto sociale. Il ruolo delle imprese si amplia, diventando attori chiave nel colmare le lacune del sistema pubblico e sostenere la comunità . È un cambiamento che ridefinisce il loro contributo alla società , aprendo nuove prospettive di responsabilità e crescita condivisa.

"In un contesto socioeconomico come quello attuale, caratterizzato dal calo del valore delle pensioni, dall'invecchiamento della popolazione e dalla riduzione della copertura del sistema sanitario nazionale, le imprese sono chiamate a svolgere un ruolo sociale sempre più importante, andando a colmare alcune lacune del sistema statale. La nostra indagine conferma una chiara trasformazione.

