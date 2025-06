Corbetta Padel & Fitness | nasce la nuova cittadella del benessere

Benvenuti a Corbetta Padel & Fitness, la nuova cittadella del benessere che rivoluziona il concetto di sport e relax in Lombardia. Con 10 campi indoor, una palestra all’avanguardia, area wellness e spazi smart working, questo innovativo centro è destinato a diventare il punto di riferimento per chi cerca sport, salute e produttività sotto un’unica copertura. Scopri come il futuro del benessere prende vita nel cuore di Corbetta!

Con 10 campi indoor, una palestra ultra tecnologica, area wellness e perfino spazi smart working, il nuovo centro punta a diventare un punto di riferimento per il fitness e il padel in Lombardia.

Domenica 22 giugno è il grande giorno! Vi aspetto all’inaugurazione del nuovo Corbetta Padel & Fitness, in Via Zara 15/17: un nuovo spazio dedicato allo sport, al benessere e alla nostra comunità ! Taglio del nastro alle ore 11.30 Buffet di benvenuto Vai su Facebook

