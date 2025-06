Coppa Disciplina Civitella su tutti

Dopo un'intensa stagione, la Coppa Disciplina civitellese si conferma un capitolo avvincente nel panorama calcistico provinciale. La classifica finale della Terza Categoria 2024/25 rivela come il Civitella abbia conquistato il primato con soli 8,30 punti di penalità , dimostrando disciplina e fair play. Scopriamo insieme quali sono state le squadre più corrette e quali strategie hanno portato al successo in questa prestigiosa competizione.

Terminata l’attuale stagione statistica, quella 202425, sono state rese note le classifiche della Coppa Disciplina provinciale del campionato di Terza categoria e dei campionati provinciali giovanili. In Terza categoria (15 squadre) ha primeggiato la formazione del Civitella con 8,30 punti di penalità ed ha preceduto di poco più di un punto l’ Alta Maremma (che ha chiuso con 8,40) e l’ Alberese, vincitrice del campionato, terza con 9,65 di penalità . In vista della prossima stagione ci sono dubbi sul girone unico di Terza categoria intanto. Al momento il rischio di vedere due gironi di Terza categoria è molto probabile visto che le squadre che vi prenderanno parte sono venti anche se potrebbero diminuire nel caso di ripescaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coppa Disciplina. Civitella su tutti

In questa notizia si parla di: coppa - disciplina - civitella - tutti

Juventus Women, si infiamma il clima per la finale di Coppa Italia contro la Roma: venduti già cinque mila biglietti! Tutti i dettagli - L'atmosfera si scalda in vista della finale di Coppa Italia tra Juventus Women e Roma. Con già 5.000 biglietti venduti, l'attesa cresce tra i tifosi.

Coppa Disciplina. Civitella su tutti; Terza categoria: il Civitella vince la coppa disciplina. Ecco la graduatoria; Gs Tv – Coppa Passalacqua: Venturina-Us Grosseto, le interviste..

Coppa Disciplina. Civitella su tutti - Terminata l’attuale stagione statistica, quella 2024/25, sono state rese note le classifiche della Coppa Disciplina provinciale del campionato di ... Scrive lanazione.it

Civitella super: è in finale di Coppa e ha il pass per la Promozione - Mercoledì sera il Civitella di mister Massimo Vittozzi ha centrato la qualifica alla finale della Coppa Emilia- Come scrive ilrestodelcarlino.it