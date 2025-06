Cooperative revisioni obbligatorie | in Sicilia costi molto più alti che nelle altre regioni

Le cooperative siciliane, spesso coinvolte in attività di vigilanza, si trovano ad affrontare costi di revisioni obbligatorie significativamente più elevati rispetto alle altre regioni italiane. Questa disparità rappresenta un'ingiustizia che richiede interventi immediati. È fondamentale agire per riequilibrare il sistema, garantendo pari condizioni e favorendo lo sviluppo sostenibile del settore cooperativo in Sicilia. La situazione è critica e non può più essere ignorata.

È un'urgenza assoluta: le cooperative siciliane, ingiustificatamente, sostengono per le attività di vigilanza, costi molto più alti rispetto alle altre regioni italiane. Una condizione di disparità che non è giusta e non è più tollerabile. Le cooperative, com'è noto, sono sottoposte, per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Cooperative, revisioni obbligatorie: in Sicilia costi molto più alti che nelle altre regioni

In questa notizia si parla di: cooperative - costi - molto - alti

Alluvione, il nodo assicurazioni. Costi alti e poche aziende coperte - L’alluvione di Campi Bisenzio ha messo in evidenza una criticità Comune: le assicurazioni contro le calamità naturali.

Cooperative, revisioni obbligatorie: in Sicilia costi molto più alti delle altre regioni: «Serve una rev...; Cooperative, revisioni obbligatorie: in Sicilia costi molto più alti che nelle altre regioni; Maxi frode sul lavoro in Nord Italia: false cooperative e 850 operai sfruttati, 80 milioni in fatture fasulle.

Cooperative, revisioni obbligatorie: in Sicilia costi molto più alti delle altre regioni: «Serve una revisione» - Confcooperative Sicilia chiede un abbattimento dei contributi che le cooperative sono costrette a pagare in Sicilia per le attività di vigilanza (controlli obbligatori di carattere amministrativo e te ... Si legge su lasicilia.it

Costi molto alti, gli italiani non si curano più - L’Upb spiega che per molte prestazioni l’aumento delle compartecipazioni ha «reso conveniente optare per il settore ... Lo riporta repubblica.it