Convocato il Consiglio regionale della Calabria | ecco l' ordine del giorno

Il Consiglio regionale della Calabria si riunirà mercoledì 25 giugno alle 11.30, sotto la guida del presidente Filippo Mancuso, per affrontare temi fondamentali per il futuro della regione. Tra i punti all’ordine del giorno, spicca la proposta di legge n. 340/12^, presentata dai consiglieri Gallo e Caputo, dedicata all’attuazione di un nuovo sistema di... Restate con noi per scoprire come queste novità influenzeranno la Calabria!

Il presidente Filippo Mancuso ha convocato il Consiglio regionale della Calabria per mercoledì 25 giugno alle ore 11.30. L’ordine del giorno è il seguente: Proposta di legge n. 34012^, di iniziativa dei consiglieri regionali Gallo, Caputo: "Disposizioni per l’attuazione di un sistema di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Convocato il Consiglio regionale della Calabria: ecco l'ordine del giorno

In questa notizia si parla di: convocato - consiglio - regionale - calabria

Udc Calabria: "Graziano espulso dal partito, lasci il ruolo di capogruppo in Consiglio regionale" - L’Udc Calabria reagisce con fermezza all’espulsione di Giuseppe Graziano e alle sue dimissioni da capogruppo in Consiglio regionale.

Consiglio Regionale della Calabria, convocato per mercoledì 25 giugno 2025 alle ore 11:30. L’ordine del giorno è il seguente: 1 - Proposta di legge n. 340/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Gallo, Caputo, recante: “Disposizioni per l’attuazione di un sist Vai su Facebook

Convocato il Consiglio regionale della Calabria: ecco l'ordine del giorno; Mancuso convoca il Consiglio regionale per il 25 giugno; Convocato il Consiglio regionale della Calabria per mercoledì 25 giugno.

Mancuso convoca il Consiglio regionale per il 25 giugno - Nell’ordine del giorno la prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori e contrasto alla violenza di genere ... Segnala corrieredellacalabria.it

Consiglio regionale convocato per il 25 giugno - Utilizziamo i cookie per aiutarti a navigare in modo efficiente ed eseguire determinate funzioni. Secondo giornaledicalabria.it