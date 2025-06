Controllore preso a testate da un passeggero senza biglietto | l'aggressione su un treno in Liguria

Un episodio di violenza scuote il mondo ferroviario in Liguria: un controllore, nel tentativo di far rispettare le regole, è stato colpito a testate da un passeggero senza biglietto sul tragitto Sestri Levante-Savona. Un gesto che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto sui mezzi pubblici. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inquietante vicenda e le conseguenze che ne derivano.

Un controllore ferroviario è stato preso a testate su un treno regionale Sestri Levante-Savona: l'aggressore è un passeggero che non aveva il biglietto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

