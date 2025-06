Controllo straordnario del territorio | quattro arresti e due denunce

Un'intensa attività di controllo del territorio a Francavilla Fontana ha portato all'arresto di quattro persone, con due in flagranza e altre due su provvedimenti giudiziari, oltre a due denunce e numerosi controlli presso villa comunale e parchi pubblici. Un intervento deciso per garantire sicurezza e vigilanza nella comunità. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione che testimonia l'impegno delle forze dell’ordine nella tutela dei cittadini.

FRANCAVILLA FONTANA - Quattro arresti, due in flagranza per evasione e due su provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria, due denunce e controlli presso villa comunale e i parchi pubblici. È questo il bilancio di un servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Controllo straordnario del territorio: quattro arresti e due denunce

In questa notizia si parla di: controllo - arresti - denunce - straordnario

Controllo del territorio: denunce e arresti da parte dei Carabinieri - I Carabinieri di Avellino intensificano i controlli sul territorio, rispondendo a un'esigenza sempre più sentita: la sicurezza.

? PALERMO: CONTROLLO STRAORDINARIO DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE BORGO NUOVO, 26 DENUNCE E NUMEROSE SANZIONI Vai su Facebook

VALLE DELL’IRNO, SEQUESTRO DROGA E DENUNCE DA PARTE DEI CARABINIERI I Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla... Vai su X

Controllo straordinario del territorio a Mantova: un arresto e due denunce; Rosolini. controllo straordinario case popolari di via Errante: un arresto e due denunce; Controllo straordinario del territorio nel Brindisino: 4 arresti e 3 denunce dei Carabinieri.

Arresti, denunce e sequestri in Valle del Savio: Operazione di controllo straordinario dei Carabinieri - Arresti, denunce e sequestri a Valle del Savio: Operazione di controllo straordinario dei Carabinieri. Come scrive msn.com

Barriera, la stretta dei carabinieri: 60 gli arresti e le denunce in 2 mesi - Elicotteri, cinofili, Radiomobile: i militari dell’Arma venerdì sera hanno perquisito case e negozi Elicottero in volo, unità cinofile a terra, pattuglie del Nucleo Radiomobile in azione: è l’immagin ... Segnala msn.com