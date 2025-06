Controlli sulla superstrada in Canton Ticino | 74 sorpassi vietati in moto in due ore

Le autorità del Canton Ticino intensificano i controlli sulla superstrada, evidenziando un problema dilagante: lo scorso 17 giugno, in sole due ore, sono stati rilevati 74 sorpassi vietati in moto. Questa situazione non riguarda solo la Regina, ma anche le arterie principali del cantone, mettendo a rischio sicurezza e ordine stradale. È urgente intervenire per garantire una circolazione più sicura e responsabile, affinché episodi come questi diventino solo un ricordo.

Il problema dei sorpassi in moto non riguarda solo la Regina, ma anche la superstrada del Canton Ticino. Lo scorso 17 giugno la polizia cantonale ha effettuato controlli mirati sulla tratta che collega la rotonda di via Penate a Novazzano, in collaborazione con la polizia della città di Mendrisio. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Controlli sulla superstrada in Canton Ticino: 74 sorpassi vietati in moto in due ore

In questa notizia si parla di: controlli - superstrada - canton - ticino

Controlli della velocità in Ticino: dove sono gli autovelox dal 19 al 25 maggio - Dal 19 al 25 maggio, la polizia ticinese ha annunciato i controlli della velocità con autovelox in diverse località del cantone.

Controlli stradali in Ticino, 83 infrazioni rilevate in due ore su una superstrada; Strage di multe sulla superstrada in Canton Ticino: 74 per divieto di sorpasso e due per segnalazione abusiva con i fari del posto di controllo; Controlli stradali in Canton Ticino a Rancate: in due ore rilevate 83 infrazioni, la maggior parte da motociclisti.

Controlli sulla superstrada in Canton Ticino: 74 sorpassi vietati in moto in due ore - Il problema dei sorpassi in moto non riguarda solo la Regina, ma anche la superstrada del Canton Ticino. quicomo.it scrive

Ticino, i controlli della velocità della prossima settimana - stazionari in Canton Ticino da domani a domenica 22 giugno. Come scrive espansionetv.it