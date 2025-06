Controlli su camion e bus in A14 autotrasportatore sorpreso alticcio | maxi multa e patente ritirata

Giovedì di controlli serrati sulla A14: la Polizia di Stato e la Motorizzazione Civile di Forlì-Cesena hanno intensificato i blitz sui mezzi pesanti e autobus, garantendo sicurezza sulle strade. Tra le sorprese più singolari, un autotrasportatore sorpreso alticcio, con conseguenti maxi multa e patente ritirata. L’impegno delle forze dell’ordine sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla tutela di passeggeri e automobilisti. La lotta all’illegalità continua senza sosta, perché la sicurezza non è mai troppa.

E' stato un giovedì di intenso lavoro per la Polizia di Stato e la Motorizzazione Civile di Forlì-Cesena, impegnate in una fitta serie di controlli su mezzi pesanti e autobus sul tratto cesenate della A14. Quelli più malmessi sono stati accompagnati dalle pattuglie della Polizia Stradale di Forlì.

