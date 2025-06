Controlli straordinari della Polizia sulla A14 | un laboratorio mobile per verificare le condizioni psicofisiche degli automobilisti

Lo scorso 19 giugno, presso il Casello Autostradale A14 di Foggia, nell’ambito dei numerosi servizi di istituto pianificati dalla Polizia Stradale, è stato predisposto un servizio straordinario di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti con l’impiego di numerose unità operative di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Controlli straordinari della Polizia sulla A14: un laboratorio mobile per verificare le condizioni psicofisiche degli automobilisti

