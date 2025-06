Controlli radar della velocità in Ticino | tutte le località dove saranno attivi dal 23 al 29 giugno

Se desideri viaggiare in tutta sicurezza e rispettare i limiti di velocità, è fondamentale conoscere in anticipo le località del Ticino dove saranno attivi i controlli radar dal 23 al 29 giugno 2025. La polizia cantonale ha infatti annunciato la presenza di postazioni mobili distribuite strategicamente nei principali distretti, per garantire una guida responsabile e prevenire incidenti. Resta con noi per scoprire l’elenco completo delle località coinvolte e viaggiare senza sorprese!

La polizia cantonale del Ticino ha comunicato l'elenco delle località in cui, dal 23 al 29 giugno 2025, saranno effettuati controlli della velocità tramite radar mobili. Le verifiche saranno distribuite nei principali distretti del cantone. Postazioni mobili nei sette distretti Distretto di. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Controlli radar della velocità in Ticino: tutte le località dove saranno attivi dal 23 al 29 giugno

In questa notizia si parla di: saranno - controlli - radar - velocità

Controlli radar della velocità in Ticino: tutte le località dove saranno attivi dal 17 al 23 giugno - Se sei residente o viaggi spesso nel Ticino, è fondamentale conoscere le località dove saranno operativi i controlli radar della velocità dal 17 al 23 giugno 2025.

Controlli della velocità con i radar mobili in Ticino: i paesi interessati da lunedì Vai su X

Ecco la lista delle località in cui verranno installati, durante la prossima settimana, i controlli della velocità. Vai su Facebook

Autovelox in Canton Ticino: le postazioni di controllo della velocità previste per la settimana; Ecco i radar della prossima settimana in Ticino; Controlli radar della velocità in Ticino: tutte le località dove saranno attivi dal 17 al 23 giugno.