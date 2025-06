Controlli nel fine settimana | oltre 800 automobilisti identificati cinque denunce per guida in stato di ebbrezza

Durante il fine settimana, i controlli dei carabinieri di Aurisina hanno portato alla denuncia di sei automobilisti, cinque dei quali per guida in stato di ebbrezza, evidenziando l'importanza della sicurezza sulle strade. Un richiamo alla responsabilità di tutti noi per garantire un viaggio sicuro e senza rischi. Ricordate: rispettare le regole salvaguarda la vita di ognuno.

Nel fine settimana appena trascorso i carabinieri di Aurisina hanno denunciato in stato di libertà sei persone in quanto ritenute responsabili di aver violato il codice della strada. Cinque conducenti sono stati fermati in stato di ebbrezza, con valori di tasso alcolemico superiori ai limiti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Controlli nel fine settimana: oltre 800 automobilisti identificati, cinque denunce per guida in stato di ebbrezza

In questa notizia si parla di: stato - fine - settimana - cinque

Il figlio di Toto Cutugno Niko: “Scoprì chi era con la Settimana Enigmistica. Gli sono stato accanto fino alla fine” - Niko Cutugno, figlio del celebre cantautore Toto Cutugno, rivela in un'intervista un episodio fondamentale della sua infanzia: la scoperta della fama paterna attraverso la copertina della Settimana Enigmistica.

In piazza contro il Piano di Riarmo europeo! Questo fine settimana il Movimento Cinque Stelle è stato in piazza, per incontrare i cittadini, confrontarsi sulla follia economica e sui rischi per la pace, che rappresenta il Piano di Riarmo Europeo. Da coordinatore r Vai su Facebook

#Meteo: fine settimana meno caldo, qualche rovescio al nord #Pomeriggio5 Vai su X

Controlli nel fine settimana: oltre 800 automobilisti identificati, cinque denunce per guida in stato di ebbrezza; Zona rossa, scattano i primi cinque allontanamenti dal quadrante di via Roma; Controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana: 5 denunce in stato di libertà , sequestrati hashish e cocaina.

La Polizia di Stato in strada ogni fine settimana per scoraggiare guida in stato di alterazione - province italiane insieme ai medici della Polizia di Stato con l’obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in ... Riporta ilgiornale.it

Cinque morti in montagna nel fine settimana - Un escursionista di 33 anni di Lecco è stato trovato morto questa mattina sui monti sopra Livo; nel primo ... Come scrive ansa.it