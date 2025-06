Controlli dello Iam nel Reggino | sospese cinque attività per impiego di manodopera in nero

Nell’ambito di un’intensa attività di controllo, lo Iam di Reggio Calabria ha sospeso cinque attività commerciali per impiego di manodopera in nero, sottolineando l’impegno costante nella tutela della legalità. La settimana appena trascorsa ha visto ispettori impegnati su più fronti, con l’obiettivo di garantire un mercato più trasparente e sicuro per tutti. Questa azione rafforza l’impegno a contrastare il lavoro irregolare e a tutelare i diritti dei lavoratori.

Nella settimana appena trascorsa, personale ispettivo dello Iam di Reggio Calabria è stato impegnato in un'attività di vigilanza che ha interessato diversi settori merceologici in tutto il territorio provinciale, (i nomi delle attività non sono state rese note dall'Ispettorato nazionale del.

