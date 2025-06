Controlli alla stazione ed in centro storico | multe per locali non in regola e automobilisti indisciplinati

Le strade di Catania tornano a pulsare di ordine e sicurezza grazie ai recenti controlli della polizia: multe e sanzioni per locali irregolari e automobilisti indisciplinati. Un intervento deciso che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare un centro storico vivace ma bisognoso di rispetto e regole. La città guarda avanti, più sicura e controllata, con una forte volontà di mantenere il suo fascino senza compromessi.

Gli agenti della questura di Catania, nei giorni scorsi hanno effettuato un nuovo controllo nel centro storico e nella zona della stazione centrale di Catania per verificare l’osservanza delle prescrizioni delle licenze da parte dei commercianti ed il possesso delle autorizzazioni amministrative. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Controlli alla stazione ed in centro storico: multe per locali non in regola e automobilisti indisciplinati

In questa notizia si parla di: stazione - centro - storico - controlli

Controlli straordinari nel centro storico, pioggia di sanzioni nel quartiere San Berillo - Nel cuore di Catania, sembrava di essere di fronte a un blitz: controlli straordinari nel centro storico, con una pioggia di sanzioni nel quartiere San Berillo.

Aggressione Stazione Metro Catania. L’On. Saverino (PD): “Servono più controlli, più sorveglianza nei luoghi pubblici, ma soprattutto serve una svolta culturale” Gentilissime redazioni vi invio alcune comunicazioni della sottoscritta in merito al grave episodio d Vai su Facebook

Controlli a tappeto della polizia nel centro storico e in stazione a Chiavari; Monza: rafforzati i controlli in stazione e centro storico per contrastare degrado e illegalità ; Controlli dei carabinieri: tre arresti tra centro storico e Sampierdarena.

Tavoli abusivi sul marcipiede e pubblicità sandwich senza autorizzazione: multati bar e bistrot a Catania - Gli agenti hanno controllato alcune attività commerciali, come bar, bistrot e ristoranti, in via Vasta e in via Etnea, e in tre di questi locali sono state rilevate alcune irregolarità di carattere ... Scrive lasicilia.it

Palermo, i controlli in centro storico: identificate sessantatrè persone e chiusi due pub - Proseguono serrati i controlli interforze in centro storico a Palermo, collegati al protocollo di sicurezza “Alto Impatto”. Segnala ilsicilia.it