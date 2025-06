Controllava e perseguitava da dieci anni una donna conosciuta in palestra | scatta l' ammonimento del Questore

Ancona, si è reso protagonista di una vicenda drammatica: per oltre dieci anni ha controllato e perseguitato una donna incontrata in palestra, nonostante il suo netto rifiuto. La sua insistenza ossessiva ha generato paura e disagio nella vittima, fino a quando le autorità non sono intervenute. Il Questore ha emesso un formale ammonimento, segnando un importante passo nella tutela delle vittime di stalking e molestie.

ANCONA – Si erano conosciuti diversi anni fa in una palestra della città, durante le lezioni di un corso al quale entrambi si erano iscritti, ma lui non si era mai rassegnato al rifiuto della ragazza di instaurare rapporti personali o confidenziali, cominciando a perseguitarla. Il Questore di.

