Contro il parassita degli alberi il Parco di Monza schiera l’esercito delle coccinelle

Al Parco di Monza, si scatena una battaglia naturale per salvare il verde: un esercito di coccinelle, simbolo di equilibrio e biodiversità, combatte con coraggio contro la Takahashia japonica, il parassita che minaccia i nostri alberi. Con questa iniziativa, il parco dimostra come piccole alleate possano fare grandi differenze nel proteggere il nostro patrimonio arboreo. La natura, ancora una volta, si rivela il miglior alleato dell'uomo.

Monza, 22 giugno 2025 – Un esercito di piccole guerriere nerastre con pois arancioni è sceso in campo al Parco di Monza per salvare gli alberi dalla minaccia della Takahashia japonica, un parassita che ogni primavera avvolge i rami di gelsi, olmi, aceri e carpini (e tante altre piante) in anelli bianchi e appiccicosi, mettendo a rischio la salute delle piante. Contro questo nemico, innocuo per persone e animali ma devastante per la vegetazione - succhiando la linfa delle foglie -, il Parco schiera un’arma tanto affascinante quanto efficace: le coccinelle. Non insetticidi, ma un battaglione di Cryptolaemus montrouzieri, predatori naturali capaci di contrastare il pericoloso invasore asiatico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Contro il parassita degli alberi il Parco di Monza schiera l’esercito delle coccinelle

In questa notizia si parla di: parco - monza - parassita - alberi

Paura al parco di Monza, coltello alla gola e rapina a una donna in pieno giorno: "È sotto choc" - Una piacevole pausa pranzo al Parco di Monza si trasforma in un incubo per una donna di 50 anni, aggredita in pieno giorno.

Il parco del grugnotorto-villoresi è pieno di questi alberi infestati da questa cocciniglia. Volevo capire se, nel caso fossero stati colpiti anche gli alberi da frutto, tipo gelso, ciliegio e altri, i frutti non sono più commestibili? Mi sto informando ma se qualcun? lo sa Vai su Facebook

Contro il parassita degli alberi il Parco di Monza schiera l’esercito delle coccinelle; Perché nel parco di Monza sono arrivate oltre 12mila coccinelle (e a cosa servono); Hai mai notato questi filamenti bianchi e lanosi sugli alberi che sembrano calamari? Sono parassiti che stanno infestando Milano.

Contro il parassita degli alberi il Parco di Monza schiera l’esercito delle coccinelle - Gli agronomi hanno liberato oltre 10mila piccole “guerriere” in alcuni dei punti più frequentati dalla Takahashia japonica ... ilgiorno.it scrive

Lotta biologica in corso al Parco di Monza: oltre diecimila coccinelle contro la Takahashia - Oggi sono state liberate oltre 12mila Cryptolaemus montrouzieri per combattere il parassita alieno. Riporta mbnews.it