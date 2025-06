Contrabbando di carburanti e frode fiscale | il giudice annulla l' aggravante mafiosa

Una svolta clamorosa nel caso di G. M., 46 anni di Caserta, coinvolto in un gigantesco traffico di carburanti e frode fiscale. La Corte di Cassazione ha infatti deciso di annullare l'aggravante mafiosa, aprendo nuovi orizzonti sulla sua condanna. La sentenza rappresenta un importante precedente contro le accuse di associazione mafiosa nel settore dei reati economici. La vicenda si arricchisce di ulteriori sviluppi, lasciando molte domande sul futuro della sua posizione legale.

È parzialmente accolta la richiesta di G. M., 46 anni, originario di Caserta, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Catanzaro per reati legati a una complessa attivitĂ di contrabbando di gasolio agricolo e frode in materia di accise e IVA. La Corte di Cassazione ha infatti. 🔗 Leggi su Casertanews.it Š Casertanews.it - Contrabbando di carburanti e frode fiscale: il giudice annulla l'aggravante mafiosa

In questa notizia si parla di: contrabbando - frode - carburanti - fiscale

Savona, frode all’Iva ed evasione fiscale: ecco i 3 jet sequestrati - La Guardia di Finanza di Savona e l’Ufficio antifrode hanno smantellato un giro fraudolento con l’operazione Hidden Flights, sequestrando tre jet e smascherando una vasta frode all’IVA e evasione fiscale.

Frode fiscale sulle accise del gasolio agricolo, sequestri per oltre 15 milioni di euro; La Finanza sequestra autotrasporto di benzina di contrabbando; “Truffa del gasolio”: dissequestrati 1,7 milioni a un’imprenditore.

Frode fiscale legata al traffico e contrabbando di prodotti petroliferi: vari arresti e sequestri - In particolare, come previsto dalla vigente normativa in materia doganale che prevede la confisca obbligatoria dei mezzi e delle strutture comunque utilizzati per la commissione dei reati oggetto ... Secondo ivl24.it

Frode carburanti, Gdf sequestra otto milioni, 100 indagati - Milioni di litri di gasolio acquistati approfittando del regime fiscale di ... Da ansa.it