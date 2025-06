Continua la propaganda contro l' Iran | partono a tutta pagina le interviste a iraniani contro il governo

In un clima di crescente tensione, le interviste a iraniani contro il governo appaiono come un'arma utilizzata per alimentare l'immagine negativa di Teheran. Questo stratagemma, spesso riproposto sui maggiori quotidiani, rappresenta un classico strumento della propaganda occidentale, volto a giustificare interventi e sanzioni. Ma siamo davvero di fronte a un quadro esaustivo o si cela qualcosa di più complesso dietro queste narrazioni?

Un altro ben noto strumento della propaganda occidentale. Come sempre è accaduto in questi anni di aggressioni imperialistiche made in Usa, è partita sui giornali più letti e, soprattutto, più venduti la vergognosa propaganda che intervista sempre e solo oppositori del governo di Teheran: don. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Continua la propaganda contro l'Iran: partono a tutta pagina le interviste a iraniani contro il governo

Centri in Albania, Schlein: Su Cpr propaganda becera dal Governo - Il governo albanese ha aperto centri a Schlein, presentandoli come soluzione all’immigrazione. Tuttavia, secondo critici, si tratta di una propaganda becera volta a nascondere un fallimento, trasferendo persone già in Italia e tentando di alimentare politiche populiste a spese dei migranti.

L'Iran ha lanciato due diverse ondate di missili contro Israele in seguito al bombardamento statunitense dei suoi siti nucleari. Diversi i danni tra Tel Aviv, Gerusalemme ed Haifa. Decine i feriti Continua ? https://tinyurl.com/2a6e7t27 Vai su Facebook

Medio Oriente, ‘Donna Vita Libertà’: “Un migliaio di civili uccisi in sette giorni di guerra”; Come i social media alimentano il conflitto tra Israele e Iran; L'Iran prepara missili nucleari per colpire l'Europa: come funziona la propaganda di Israele su YouTube.

“L’Iran prepara missili nucleari per colpire l’Europa”: come funziona la propaganda di Israele su YouTube - Israele da mesi promuove una campagna di propaganda in Italia attraverso diversi canali, a partire da YouTube. Lo riporta fanpage.it

Iran, Meloni riunisce Governo e Intelligence - Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra, chiede al governo di riferire subito in aula: gli StatiUuniti in guerra sono un pericoloso salto di qualità che mette a rischio il pianeta- Da tg.la7.it