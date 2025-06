Continassa Juve | vittoria per i bianconeri contro il Wydad ora testa al Manchester City

La Juventus ha conquistato una brillante vittoria contro il Wydad, rafforzando la propria posizione in classifica. Ora, l’attenzione si sposta su un imminente impegno contro il Manchester City, con aggiornamenti sulla formazione, infortunati e strategie. La Continassa si prepara ad affrontare questa sfida cruciale: scopri tutte le ultime notizie, le probabili formazioni e le novità dal centro sportivo bianconero. La partita si avvicina: la Juve è determinata a confermarsi protagonista.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novitĂ dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Allo Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier, in West Virginia, i bianconeri nella sessione odierna si sono concentrati sul lavoro tattico in vista della partita. Domani si torna di nuovo in campo: la squadra si allenerĂ in mattinata – pomeriggio in Italia – prima di partire per il trasferimento a Philadelphia, dove mister Igor Tudor nel pomeriggio americano terrĂ la consueta conferenza stampa di vigilia.

Continassa Juve: mattinata di rifinitura per i bianconeri, che recuperano due giocatori! Allenamento differenziato, invece, per questi calciatori - La Juventus a Continassa conclude la rifinitura in vista del prossimo impegno, recuperando due giocatori.

Dopo una settimana di riposo, la Juventus si ritrova quest’oggi alla Continassa per riprendere gli allenamenti e cominciare a preparare il Mondiale per Club. I bianconeri debutteranno giovedì 19 giugno contro l’Al-Ain, club degli Emirati Arabi Uniti. Igor Tudor a Vai su Facebook

Continassa Juve: Infortunati, Diffidati, Formazioni e NovitĂ ; Lavoro e gruppo, Tudor compatta la Juve: doppia seduta alla Continassa, poi cena al ristorante di Bonucci; Juve, il buongiorno dopo il City: Cambiaso e Nico Gonzalez, le condizioni.

