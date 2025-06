Conte mette alla porta Anguissa | lo sostituisce con un altro parametro zero | Avviati i contatti con l’agente

Il mercato del Napoli si anima con una decisione sorprendente: Conte mette alla porta Anguissa, sostituendolo con un nuovo parametro zero e avviando i contatti con l'agente. Una mossa che scuote gli equilibri della squadra, ma Aurelio De Laurentiis conferma la fiducia all'allenatore. Il progetto napoletano si fa sempre più audace, puntando a consolidare il successo e scrivere nuovi capitoli di gloria. Ora, tocca al giocatore rispondere e confermare le ambizioni del club.

Conte mette alla porta Anguissa: lo sostituisce con un altro parametro zero Avviati i contatti con l’agente"> Una decisione che potrebbe risultare drastica. Adesso serve una risposta del giocatore. Aurelio De Laurentiis ha deciso di rinnovare la fiducia ad Antonio Conte che, probabilmente a sua volta, è stato convinto dallo stesso patron. Un progetto ambizioso quello del Napoli sulla carta che, dopo aver conquistato due scudetti prima con Spalletti e poi proprio con Conte, non vuole fermarsi. La voglia da parte di De Laurentiis di portare ad alti livelli, anche Europei, i partenopei, è tanta. E lo sta già dimostrando. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Conte mette alla porta Anguissa: lo sostituisce con un altro parametro zero | Avviati i contatti con l’agente

In questa notizia si parla di: conte - mette - porta - anguissa

ESC 2025, Miriana Conte porta Malta in finale - La lista dei 26 finalisti dell'Eurovision Song Contest 2025 è ufficiale! Durante la seconda semifinale, Miriana Conte ha brillato portando Malta in finale.

Franco Ordine su Musah al Napoli: «Con Conte può diventare il nuovo Anguissa. Sei mesi, massimo otto. Scommettiamo?» Vai su Facebook

L’identità del Napoli di Conte sta nel gioco di Frank Anguissa; Il Napoli ha ritrovato il suo carattere. Quel “chi posso mettere”di Conte è un grido di dolore; Venezia-Napoli 0-0, highlights: Conte non passa, Napoli a 61 punti come l'Inter.

Scudetto Napoli, il pagellone degli azzurri: Conte über alles! Anguissa da 8, McTominay anche meglio. E ci sono anche 2 insufficienze - Mette il fisico per difendere, i piedi per creare e il suo senso per gli inserimenti e per la porta per assaltare le aree ... Da msn.com

Neres e Anguissa zittiscono i razzisti del Friuli, Udinese ko in pochi minuti: Conte gode - deviato poi da un calciatore avversario e porta gli azzurri in vantaggio. Riporta msn.com