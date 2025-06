Conte | Israele bombarda distrugge e riscrive la legalità internazionale È un precedente pericoloso

A Gaza, la situazione si svela come un dramma umanitario senza precedenti, in cui ogni azione determina un precedente pericoloso nel rispetto della legalità internazionale. La sfida è comprendere le implicazioni di un conflitto che va oltre le semplici definizioni, richiedendo una riflessione profonda sulla tutela dei diritti e sul rispetto delle norme fondamentali. È fondamentale affrontare questa crisi con attenzione e responsabilità, poiché il suo esito potrebbe influenzare il futuro del diritto internazionale.

“ Israele sta esagerando? Questa espressione mi fa orrore. Cosa significa Israele stia esagerando? A Gaza abbiamo un genocidio. Non c’è un’esagerazione, ma un genocidio in corso da 20 mesi in violazione del diritto internazionale umanitario”. Così si esprime il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione Non Stop News su Rtl 102.5, a proposito della condotta di Israele nella Striscia. “A Gaza – prosegue Conte – è in atto un’azione militare contro civili inermi: oltre 16 mila bambini sono stati uccisi, il numero complessivo delle vittime ha ormai superato quota 60mila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Israele bombarda, distrugge e riscrive la legalità internazionale. È un precedente pericoloso”

