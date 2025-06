Conte a Meloni | Italia centrale nella politica estera? Ridicolo Garantisca che non ci lasceremo coinvolgere nell’escalation

In un contesto di crescente instabilità internazionale, le dichiarazioni di Meloni sulla centralità dell’Italia appaiono più come un tentativo di autocelebrazione che una reale strategia. Dopo tre anni, ci chiediamo quale sia la vera traccia lasciata nella politica estera, spesso orientata a mantenere un fragile equilibrio tra Bruxelles e Washington. È il momento di chiedersi: l’Italia ha davvero definito una propria rotta o si limita a navigare nel mezzo?

“In questo scenario di grande instabilità e confusione lei rivendica che lei ha ridato centralità all’Italia. È un’ espressione ridicola. Sono 3 anni che ci chiediamo quale traccia ha lasciato. Sono tre anni che ci chiediamo qual è la politica estera dell’Italia. La verità è che ha sempre provato a essere nel mezzo, cercando di non scontentare Bruxelles e Washington. Mai una volta che l’abbiamo sentita fermare quelle decisioni collettive dicendo che erano contrarie agli interessi dei cittadini. Tutte queste scelte stanno rendendo gli italiani più insicuri”. Così Giuseppe Conte in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto in Aula alla Camera sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo “Resta l’angoscia che lei con le sue politiche non riesce a scacciare via di non riuscire ad arrivare a fine mese”, ha attaccato ancora il leader M5s, sottolineando che oggi “la pacchia è lei per gli altri partner europei”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it