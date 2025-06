Contatti per un nome a sorpresa | Manna lavora a 4 colpi e fa piazza pulita delle fake news

Nel cuore del mercato azzurro, Giovanni Manna si distingue come il boss delle trattative. Con una strategia infallibile, fa piazza pulita delle fake news e centra obiettivi concreti, mentre il Napoli si prepara a una settimana decisiva. Tra smentite ufficiali e colpi a sorpresa, il club si muove con determinazione su pi√Ļ fronti. Resta con noi: il prossimo colpo potrebbe cambiare tutto.

Un nuovo nome che spiazza tutti, il vertice decisivo per l'obiettivo numero uno e le smentite ufficiali che fanno chiarezza. Il mercato del Napoli √® un'offensiva totale. Facciamo il punto completo, trattativa per trattativa. Il Napoli non dorme mai. Mentre la settimana si preannuncia decisiva per chiudere la trattativa per Dan Ndoye, il DS Giovanni Manna sta lavorando su molteplici altri fronti, inclusa una pista a sorpresa che si √® accesa nelle ultime ore. Il tutto con la supervisione di Antonio Conte e con un obiettivo chiaro: fare piazza pulita delle voci infondate e concentrarsi solo su obiettivi concreti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it ¬© Napolissimo.it - Contatti per un nome a sorpresa | Manna lavora a 4 colpi e fa piazza pulita delle fake news

‚ÄúRibaltone finale‚ÄĚ. Amici 24, il nome del vincitore √® una sorpresa: l‚Äôallievo beffa tutti - Ribaltone finale per Amici 24: il vincitore √® una sorpresa! Fino a pochi istanti fa, la vittoria sembrava limitata a due candidati, ma un allievo ha preso il sopravvento, inserirsi come terzo incomodo e guadagnarsi il titolo di favorito.

Di Marzio a sorpresa: IL NAPOLI PUNTA CARLOS SOLER Il centrocampista del PSG, in prestito al West Ham in questa stagione, sarebbe finito nel mirino degli azzurri Primi contatti con i parigini, mentre Manna resta vigile anche sui nomi di Scalvini e di N Vai su Facebook

Repubblica - Contatti tra Manna e l'entourage di Darwin Nunez, Conte vuole due grandi bomber per il suo Napoli; Milan, sfumato Paratici. Chi sarà il nuovo ds: in lista Tare, D'Amico e Manna; Il Napoli punta tutto su Bonny, ma occhio alla sorpresa: contatti per Pio Esposito.

Non solo Bijol, Il Mattino: Manna punta un nome a sorpresa per completare la difesa! - Per completare il pacchetto difensivo, oltre a Bijol, spunta a sorpresa il nome di Nicolò Bertola. Da msn.com

Sportitalia - Nuovi contatti Spinazzola-Napoli: Manna tenta il colpo a parametro zero - Conte, è Gianluigi Longari, giornalista esperto di mercato di Sportitalia, che via X annuncia: "Napoli, nuovi contatti con Spinazzola ... Scrive msn.com