Container per la raccolta differenziata va a fuoco | fiamme all' esterno del centro commerciale

Un episodio allarmante scuote Sassoferrato: un container per la raccolta differenziata di carta è andato in fiamme all’esterno di un centro commerciale. L’incendio, scoppiato dopo le 19, ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Fabriano e delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area. Un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza urbana e sul rispetto delle norme ambientali, sottolineando l’importanza di vigilare e prevenire simili incidenti.

Un container per la raccolta della carta è andato in fiamme a Sassoferrato. L'episodio si è verificato all'esterno di un centro commerciale dopo le 19. Sul posto i vigili del fuoco di Fabriano che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area coinvolta. Presenti anche i carabinieri di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Container per la raccolta differenziata va a fuoco: fiamme all'esterno del centro commerciale

