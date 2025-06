Consorzio San Daniele DOP inaugura impianto di sostenibilità

Il Consorzio San Daniele DOP apre un nuovo capitolo di sostenibilità con l'inaugurazione di un impianto all'avanguardia a Trasaghis, vicino a Udine. Questo innovativo progetto di recupero e valorizzazione degli scarti salini non solo riduce l'impatto ambientale, ma rafforza l'impegno del territorio verso pratiche più responsabili. Una sfida che unisce tradizione e innovazione, simbolo di un futuro più green per il settore.

Udine, 23 giu. (askanews) - Nella località di Trasaghis, situata a pochi chilometri da San Daniele del Friuli, è stato inaugurato il nuovo impianto per il recupero e la valorizzazione degli scarti salini derivanti dalla produzione del Prosciutto di San Daniele DOP. Nella mattinata di lunedì 23 giugno il Consorzio ha presentato una novità che, realizzata attraverso la società controllata Promo San Daniele Srl, rappresenta una delle più rilevanti azioni in chiave di sostenibilità ambientale avviate dal comparto negli ultimi anni. A fare gli onori di casa è stata la sindaca del Comune di Trasaghis Stefania Pisu: "Siamo veramente orgogliosi che il Consorzio di San Daniele abbia scelto il nostro territorio per realizzare quest'impianto perché rappresenta a tutti gli effetti un modello, un esempio di economia circolare e di sostenibilità ambientale.

