Consiglio Ue Meloni in Aula intima a Israele di fermare immediatamente le bombe a Gaza | Inaccettabili

Nel cuore di un delicato momento internazionale, la presidente del Consiglio Meloni si rivolge direttamente a Israele in aula, chiedendo con fermezza la cessazione immediata delle bombe su Gaza. La sua richiesta si inserisce in un contesto di crescente tensione e dolore, sottolineando l’urgenza di porre fine a una crisi umanitaria senza precedenti. È il momento di riflettere sulle responsabilità di tutti per un futuro di pace e sicurezza.

La presidente del Consiglio, durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno, condanna i raid di Israele su Gaza: "la legittima reazione di Israele a un terribile e insensato attacco terroristico sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili che chiediamo a Israele di fermare immediatamente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

