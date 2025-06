Consiglio Provinciale di Terni | ancora alta tensione tra Bandecchi e centrodestra sulle nomine

L'atmosfera al Consiglio Provinciale di Terni rimane calda e tesa, con il futuro delle nomine strategiche al centro dello scontro tra Bandecchi e il centrodestra. La riunione di lunedì 23 giugno si preannuncia decisiva per sbloccare la situazione e definire gli incarichi chiave, mentre le tensioni minacciano di prolungare un clima già complesso. Riusciranno le parti a trovare un punto di incontro e a garantire stabilità per l'amministrazione provinciale?

Nuovo round luned√¨ 23 giugno al Consiglio Provinciale di Terni, dove √® ancora alta la tensione tra il Presidente Stefano Bandecchi e i consiglieri di centrodestra sulle nomine di direttore generale e capo di gabinetto. Dopo la seduta saltata gioved√¨ scorso per la mancanza del numero legale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ¬© Ternitoday.it - Consiglio Provinciale di Terni: ancora alta tensione tra Bandecchi e centrodestra sulle nomine

In questa notizia si parla di: consiglio - provinciale - terni - alta

Nomine&Poltrone, Carlo Ghista è il nuovo presidente provinciale di Confesercenti Terni - Carlo Ghista è stato nominato nuovo presidente provinciale di Confesercenti di Terni, subentrando a Sergio Giardinieri, ora impegnato in altri ruoli.

Il Presidente della Guardia Nazionale Ambientale dott. Alberto Raggi intervenuto al Consiglio Confederale Nazionale FENAPI 2025 - Hotel Ambasciatori, Rimini Vai su Facebook

Consiglio Provinciale di Terni: ancora alta tensione tra Bandecchi e centrodestra sulle nomine; In Provincia saltano le nomine di Bandecchi ed è scontro con la Pernazza; Bandecchi: Allarghiamo la provincia di Terni, raccolta firme in 14 Comuni. Ecco quali sono i territori dove punta la proposta di Alternativa Popolare.

Terni, elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale - Si vota domenica 29 settembre dalle ore 8,00 alle 20,00; i candidati sono in totale 25 per 10 posti da assegnare Si terranno domenica 29 settembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale ... Riporta iltamtam.it

Terni, elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale - Le operazioni di voto si svolgeranno nella sala consigliare della Provincia in viale della Stazione ... Secondo ansa.it