Consiglio Esteri Ue a Bruxelles | Gaza Iran rapporti con Israele

A Bruxelles, i ministri degli Esteri dell'UE si sono riuniti in un momento cruciale per affrontare questioni di grande impatto globale: dagli attacchi statunitensi contro l'infrastruttura nucleare iraniana, al delicato conflitto a Gaza e alle complesse relazioni con Israele. Un incontro che mette in evidenza l’impegno dell’Europa nel cercare soluzioni equilibrate e diplomatiche in un panorama internazionale in rapido cambiamento. Scopriamo quali strategie emergono dalla discussione.

Bruxelles, 23 giu. (askanews) - I ministri degli Affari esteri dell'UE si riuniscono a Bruxelles a tre giorni dal Consiglio dell'Unione europea presieduti dall'Alta rappresentante per la politica estera Kajas Kallas. All'ordine del giorno: gli attacchi statunitensi contro l'infrastruttura nucleare iraniana, il conflitto a Gaza e le relazioni con Israele. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sbiyha è stato invitato a partecipare alle discussioni.

Il documento inviato da Kaja Kallas ai ministri degli Esteri Ue, che non l'hanno sostenuto all'unanimitĂ . Le accuse al governo israeliano di aver violato l'articolo 2 dell'accordo di associazione tra Bruxelles e Tel Aviv: quali sono i casi denunciati

