Consiglio comunale nominata la commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio | tutti i membri

Il Consiglio comunale ha ufficialmente costituito la commissione per la qualità architettonica e del paesaggio, un passo fondamentale per valorizzare il nostro patrimonio urbano e naturale. La nomina dei professionisti, tra cui geologi e ingegneri qualificati, rafforza l’impegno a promuovere scelte sostenibili e di qualità. Con 18 voti favorevoli e 9 astenuti, questa squadra è pronta a contribuire alla crescita armoniosa della nostra comunità, dedicandosi con passione e competenza alla tutela e allo sviluppo del territorio.

Il Consiglio comunale ha nominato i componenti "tecnici" della commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio. La pratica è stata approvata con 18 voti a favore e 9 astenuti. Geologi: dott.ssa Michela Timi, dott. Giuseppe Pannone con funzioni di supplente. Ingegneri: ing. Fabio.

