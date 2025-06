Connettere l’AI con Serve MCP open source e Glama Chat

Se sei appassionato di innovazione e tecnologia, questa scoperta potrebbe rivoluzionare il tuo modo di integrare intelligenza artificiale nei tuoi progetti. Ho trovato una lista incredibile di server MCP open source, ideali per sfruttare strumenti AI senza costi aggiuntivi, se non quelli dei modelli linguistici o generativi. In questa occasione, condivido questa risorsa preziosa e ti introduco al Model Context Protocol (MCP), una delle tecnologie più promettenti per...

In questa notizia si parla di: connettere - serve - open - source

