Congresso Pd Di Girolamo segretario di Terni Battaglia per il provinciale e il regionale | la situazione

La fase congressuale del Partito Democratico a Terni si è appena conclusa, registrando un’affluenza del 70,1% negli nove circoli comunali. Un risultato che il partito definisce “significativo” e che testimonia la vivacità del dibattito interno anche in un periodo delicato. Con la candidatura di Girolamo come segretario e la battaglia per i ruoli provinciali e regionali, il PD si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua storia politica, forte di una partecipazione così consistente.

