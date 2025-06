Congresso Pd caso-Pasquali ‘Passione dem‘ minimizza | Sono solo tensioni interne

Nel cuore del Congresso PD, le tensioni interne sembrano essere state rassicurate, almeno a parole. La mozione di ‘Passione democratica’, guidata da Sandro Pasquali, preferisce minimizzare lo scontro e concentrarsi sui propri successi, lasciando in sospeso un caso che ha acceso il dibattito interno. Ma dietro le quinte, la questione di…

Bocche cucite in casa Pd. O meglio, quelli della sponda Bori-Pasquali, minimizzano e non hanno la minima intenzione di replicare al caso sollevato da Carlo Emanuele Trappolino. Ieri ‘Passione democratica’, la mozione capitanata proprio dal sindaco di Passignano, Sandro Pasquali, si è limitata a diffondere un comunicato nel quale viene ribadito il vantaggio sugli avversari di Casa Democratica, guidati da Trappolino. Eppure la questione di presunta ineleggibilità di Pasquali – sul quale pende un rinvio a giudizio per truffa aggravata relativa ai contributi previdenziali che vennero versati dal Comune lacustre dopo la sua assunzione nel gruppo regionale del partito – sollevata da Trappolino prima o poi dovrà essere affrontata. 🔗 Leggi su Lanazione.it