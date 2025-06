Congo accordo con Ruanda per pace e terre rare

Un nuovo passo verso la stabilità emerge tra Congo e Ruanda, con un accordo storico che punta alla pace e all'accesso alle preziose terre rare. Un'opportunità sperata per entrambe le nazioni di superare i conflitti e costruire un futuro condiviso. Marco Burini ci guida attraverso questa svolta significativa, che potrebbe cambiare il volto della regione. La pace è finalmente a portata di mano, aprendo nuove prospettive di sviluppo e collaborazione.

Aperto uno spiraglio di pace nel conflitto tra Congo e Ruanda. Servizio di Marco Burini. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Congo, accordo con Ruanda per pace e terre rare

Trump, negoziato accordo di pace tra Congo e Ruanda - Entusiasmante svolta diplomatica: Donald Trump annuncia su Truth un storico accordo di pace tra Congo e Ruanda.

