Confermo tutto Liliana Resinovich Claudio Sterpin in procura per parlare di Visintin | cosa succede ora

Nel misterioso e complesso caso della scomparsa e morte di Liliana Resinovich, oggi si apre un nuovo capitolo con la testimonianza di Claudio Sterpin, chiamato in procura per parlare di Visintin. La vicenda continua a tenerci col fiato sospeso, tra interrogativi irrisolti e nuove piste investigative. Ma cosa succederà ora nel corso delle indagini? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata realtà .

Nel lungo e ancora oscuro caso della morte di Liliana Resinovich, un nuovo capitolo si apre oggi con una testimonianza attesa da mesi. Al centro dell’attenzione giudiziaria c’è Claudio Sterpin, l’86enne che aveva intrecciato un rapporto affettivo con la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere ventidue giorni dopo, in un parco dell’ex ospedale psichiatrico. L’uomo, che da tempo parla pubblicamente del loro legame e delle intenzioni della 63enne di cambiare vita, è pronto a confermare davanti ai giudici quanto già sostenuto in numerose occasioni. >> Tragedia choc alla festa, sei ragazzini giù dal balcone: ambulanze e carabinieri sul posto Sterpin, indicato come ‘amico speciale’ di Liliana, ha più volte affermato che la donna avrebbe voluto iniziare una nuova vita insieme a lui, lasciandosi alle spalle un matrimonio che, secondo la sua versione, era ormai finito da tempo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

