Conferenza stampa Tudor post Juve Wydad | Nel calcio non c’è niente di scontato d’ora in avanti voglio vedere due cose dai miei Guai a cedere i migliori e sul City…

Dopo la sorprendente vittoria contro il Wydad, Tudor si presenta in conferenza stampa con parole chiare e determinate. La Juventus, tra ambizioni e sfide, non può permettersi di cedere i propri top player; la strada è tutta da scrivere e niente di scontato. E ora, vogliamo vedere due cose: come i bianconeri affronteranno le prossime sfide e se sapranno mantenere saldo il loro spirito competitivo.

Conferenza stampa Tudor post Juve Wydad: tutte le dichiarazioni del mister bianconero dopo la seconda vittoria del Mondiale. L’allenatore della Juve Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Wydad nel secondo match del Mondiale per Club. CALCIOMERCATO – «Un club come la Juventus non deve cedere i suoi migliori giocatori». YILDIZ – «Kenan ama il calcio e vuole giocare sempre. Ha corsa e idee oltre che una mentalità da grande. La chiave è la testa. Ha qualità e fatica come un centrocampista. A questo va aggiunto che è un ottimo ragazzo. Deciderà lui dove potrà arrivare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor post Juve Wydad: «Nel calcio non c’è niente di scontato, d’ora in avanti voglio vedere due cose dai miei. Guai a cedere i migliori, e sul City…»

