Conferenza internazionale Emcei | alla Mediterranea presenti oltre 260 tra relatori e docenti

alla storica tradizione di scambio e innovazione nel campo ambientale, riunisce oltre 260 relatori e docenti da tutto il mondo. Un’occasione unica per condividere idee, scoprire nuove frontiere della sostenibilità e contribuire concretamente al futuro del nostro pianeta. La conferenza Emcei 2025 promette di essere un catalizzatore di soluzioni innovative e collaborazioni internazionali. Restate con noi per seguire gli sviluppi di questo evento di grande valore.

E' in corso di svolgimento, presso il dipartimento Diceam dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, la conferenza internazionale Emcei 2025 (Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration). Il prestigioso appuntamento, giunto alla settima edizione e che fa seguito.

