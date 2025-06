Condotta idrica nuova a Montefiascone e depuratore riattivato a Civita Castellana

Un passo avanti decisivo per il territorio: Montefiascone, Civita Castellana e Tarquinia vedono miglioramenti concreti nelle infrastrutture idriche. La condotta a montefiascone è stata rinnovata, il depuratore di Civita Castellana riattivato, e nuovi totem digitali installati per un servizio più efficiente. Talete annuncia con orgoglio il completamento di questi interventi, che garantiranno acqua più pulita e un rapporto più diretto con i cittadini. Un futuro sostenibile inizia così.

Montefiascone, Civita Castellana e Tarquinia: infrastrutture idriche rinnovate, impianto Brecciara riattivato e nuovi totem digitali al servizio dei cittadini Talete annuncia il completamento dei lavori sulla condotta idrica a Montefiascone, il ripristino dell'impianto di depurazione Brecciara. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Condotta idrica "nuova" a Montefiascone e depuratore riattivato a Civita Castellana

In questa notizia si parla di: montefiascone - condotta - idrica - riattivato

Messa in servizio della nuova condotta idrica in piazza, stop all'erogazione d'acqua - Giovedì 22, a Bondeno, i tecnici del Gruppo Hera effettueranno la messa in servizio di una nuova condotta idrica collegata alla rete di piazza Garibaldi, all’intersezione con corso Mazzini.

Condotta idrica nuova a Montefiascone e depuratore riattivato a Civita Castellana; Montefiascone, completati i lavori di rinnovo della condotta idrica da 3.700 metri; Montefiascone, al via i lavori per il rinnovo della condotta idrica.

Conclusi i lavori di rinnovo della condotta idrica a Montefiascone - annuncia la conclusione dei lavori di rinnovo della condotta idrica adduttrice nel Comune di Montefiascone, un’opera strategica per migliorare il servizio e r ... Si legge su newtuscia.it

Montefiascone, nuova condotta idrica in Via Commenda - NewRuscia – MONTEFFIASCONE – Talete comunica l’avvio dei lavori per la messa in funzione del secondo tratto della nuova condotta idrica in Via Commenda, nel Comune di Montefiascone. Secondo newtuscia.it