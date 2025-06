Condannato per riciclaggio ed estorsione | scatta sequestro di azienda veicoli e terreni per un cinquantenne

Un sequestro senza precedenti scuote Canicattì: un cinquantenne condannato per riciclaggio, estorsione e droga vede i suoi beni, tra azienda, veicoli e terreni, confiscati per 600 mila euro. La polizia di Agrigento ha agito con fermezza, dimostrando che la criminalità finanziaria e il crimine organizzato non avranno più spazio nella nostra comunità. Un messaggio chiaro che la legge è dalla parte della legalità e della sicurezza di tutti.

I poliziotti della questura di Agrigento hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni, per un valore stimato di 600 mila euro, nei confronti di un pregiudicato cinquantenne di Canicattì, condannato per riciclaggio, estorsione aggravata e detenzione ai fini di spaccio di droga.

