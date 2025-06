Concorso straordinario IRC | la CEI pubblica l’iter per le assunzioni da settembre 2025 NOTA

Grande notizia per gli insegnanti di religione cattolica: la CEI ha pubblicato l’iter dettagliato per le assunzioni da settembre 2025, segnando un passo importante nel percorso di stabilizzazione professionale. Con le graduatorie ora disponibili, si apre ufficialmente la fase delle immissioni in ruolo con contratto a tempo indeterminato. Scopriamo insieme i passaggi chiave di questa procedura e come prepararsi al meglio per il futuro.

Pubblicate le graduatorie del concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica (IRC). Le prime immissioni in ruolo, con contratto a tempo indeterminato, sono previste dal 1° settembre 2025. Ecco la procedura di assunzione, come chiarito da una nota della Conferenza Episcopale Italiana.

Il concorso straordinario docenti di religione si prepara a trasformare il panorama scolastico, con le assunzioni in ruolo che avverranno già da settembre 2025.

