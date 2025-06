Concorso straordinario docenti religione | al via le assunzioni in ruolo per settembre ecco l’iter procedurale NOTA Cei

Il concorso straordinario docenti di religione si prepara a trasformare il panorama scolastico, con le assunzioni in ruolo che avverranno già da settembre 2025. A un anno dalla pubblicazione dei bandi, gli Uffici scolastici regionali stanno ufficialmente comunicando le graduatorie dei vincitori. La NOTA CEI fornisce dettagli fondamentali sull’iter procedurale, garantendo trasparenza e chiarezza per tutti i candidati coinvolti. Ecco tutto quello che c’è da sapere per affrontare con successo questa nuova fase.

A un anno dalla pubblicazione dei bandi per la procedura straordinaria di assunzione degli insegnanti di religione cattolica, gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando le graduatorie dei vincitori. I primi docenti entreranno in ruolo con contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti religione cattolica: 1.276 posti in più, obiettivi 4500 stabilizzazioni dal 1° settembre - Il mondo dell'istruzione si prepara a una svolta significativa: con 1.276 posti aggiuntivi e 4.500 stabilizzazioni dal 1° settembre, le immissioni in ruolo dei docenti di religione cattolica rappresentano un importante passo avanti verso la stabilità e la crescita del settore.

