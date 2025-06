Concorso secondaria PNRR1 le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 AGGIORNATO

Il concorso secondaria PNRR1 segna un passo importante verso l'effettiva stabilizzazione del personale scolastico, con le graduatorie aggiornate e pronte per le assunzioni di settembre 2025. Nonostante i ritardi, ora si delineano le prospettive di un futuro più stabile e trasparente per docenti e istituzioni. Scopriamo insieme i dettagli di questo processo e le opportunità che si aprono per il nuovo anno scolastico.

Concorso DDG n. 25752023 per la scuola secondaria: con grande ritardo arrivano le graduatorie per le quali le procedure si sono concluse oltre il 10 dicembre 2024, e dunque utilizzabili per le assunzioni del 202526, unitamente a quelle ancora residue dell'anno scolastico 202425. A queste si aggiungeranno quelle del PNRR2, ancora in corso d'opera.

Concorso secondaria PNRR1, nuove graduatorie per assunzioni da settembre 2025 - Il concorso DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria rappresenta un'opportunità cruciale per le assunzioni nell’anno scolastico 2025/26.

AGGIORNAMENTO 18 GIUGNO 2025 - Le graduatorie di merito del concorso Pnrr 1 scuola secondaria utili alle assunzioni dei docenti nell'anno scolastico 2025/26. Tutti i dettagli aggiornati.

