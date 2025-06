Concorso scuola secondaria PNRR2 | voto minimo accesso alla prova orale cambia per Veneto AI56 dopo esclusione di un candidato IN AGGIORNAMENTO

Sei un docente o aspirante insegnante in Veneto? Ecco le ultime novità sul concorso scuola secondaria PNRR2: dopo l'esclusione di un candidato, il voto minimo per accedere alla prova orale nella classe AI56 è stato aggiornato. Gli USR hanno pubblicato la lista ufficiale dei candidati ammessi, segnando un passo importante nel percorso di selezione. Restate con noi per tutte le news e gli aggiornamenti ufficiali, perché ogni dettaglio può fare la differenza.

Gli USR pubblicano la platea dei candidati ammessi alla prova orale del concorso DDG n. 30592024, per le classi di concorso e per le Regioni di destinazione interessate. L'articolo Concorso scuola secondaria PNRR2: voto minimo accesso alla prova orale cambia per Veneto AI56 dopo esclusione di un candidato IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

