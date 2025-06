Concorso RIPAM 2025 | bando per 161 funzionari amministrativi USR scadenza 25 giugno

Se sei alla ricerca di un'opportunità stabile nella Pubblica Amministrazione, questa è quella che fa per te! Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti aperto il concorso RIPAM 2025, con 161 posti disponibili per funzionari amministrativi destinati agli Uffici Scolastici Regionali. Non perdere questa occasione unica di entrare a far parte del pubblico impiego a tempo indeterminato: la scadenza per la domanda è il 25 giugno.

Nuova opportunità di lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite la Commissione RIPAM, ha aperto un bando di concorso per assumere 161 funzionari. Le figure saranno inquadrate nell’Area dei Funzionari e destinate agli Uffici Scolastici Regionali. Concorso RIPAM 2025: posti disponibili e sedi del concorso Il nuovo concorso . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

