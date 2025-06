Concorso PNRR 2 secondaria | punteggi minimi dopo prova suppletiva In aggiornamento

Se sei tra i candidati del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, l'attesa dei punteggi minimi dopo la prova suppletiva è alle porte. Gli Uffici Scolastici Regionali stanno aggiornando gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale, offrendo nuove opportunità e chiarimenti fondamentali. Scopri subito gli ultimi aggiornamenti e preparati al meglio per affrontare questa importante fase del concorso!

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n. 30592024. La selezione riguarda esclusivamente le classi di concorso e le regioni non coinvolte nella prova scritta suppletiva prevista per il 5 maggio. Le commissioni . Concorso PNRR 2 secondaria: punteggi minimi dopo prova suppletiva In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

