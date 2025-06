Concorso PNRR 2 scuola secondaria | nuove convocazioni prove orali e pratiche In aggiornamento

Il concorso PNRR 2 per la scuola secondaria entra nel vivo, con le nuove convocazioni per le prove orali e pratiche in aggiornamento. Dopo l’attesa, le date ufficiali si stanno definendo, portando entusiasmo e sfide ai candidati. Restate sintonizzati per tutte le ultime novità e aggiornamenti, perché il vostro percorso verso un futuro nella scuola sta per compiersi.

Il concorso per la scuola secondaria PNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 30592024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate le convocazioni per la prova orale, che inizieranno a partire dal mese di maggio. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi di concorso e nelle regioni . Concorso PNRR 2 scuola secondaria: nuove convocazioni prove orali e pratiche In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

