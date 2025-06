Concorso infanzia e primaria PNRR1 rettifica Sicilia AAAA AGGIORNATO

Se sei un insegnante alla ricerca di opportunità nel mondo della scuola, non puoi perdere le ultime novità sul concorso infanzia e primaria PNRR1. Con la recente rettifica dedicata alla Sicilia e l’aggiornamento delle graduatorie, il panorama si fa ancora più interessante. Scopri tutte le informazioni ufficiali e preparati al meglio per questa importante occasione di crescita professionale e di contribuire al futuro dell’istruzione.

Finalmente in Sicilia arrivano le tanto attese graduatorie del Concorso Infanzia e Primaria PNRR1! Dopo mesi di attesa, l'aggiornamento ufficiale del DDG n.

