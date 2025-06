Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria graduatorie pubblicate + elenco 30% idonei IN AGGIORNAMENTO

L'attesa è finita: l'USR Friuli Venezia Giulia ha pubblicato le prime graduatorie del concorso docenti PNRR2 per la scuola secondaria, bandito con DDG n 3059/2024. Tra novità e aggiornamenti, si apre ora un nuovo capitolo per candidati e istituzioni scolastiche. Scopri tutte le ultime notizie e l'elenco completo degli idonei, in costante aggiornamento, per rimanere al passo con le opportunità del settore educativo.

E' l'USR Friuli Venezia Giulia a pubblicare la prima graduatoria del concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n 30592024. L'articolo Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, graduatorie pubblicate + elenco 30% idonei IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - docenti - pnrr2 - scuola

Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, ecco la prima graduatoria - Il concorso docenti PNRR2 per la scuola secondaria si svela con la pubblicazione della prima graduatoria, firmata dall’USR Friuli Venezia Giulia.

Guida compilazione domanda Bando Concorso Scuola Concorso Docenti 2025 e Straordinario 2025. PNRR2 Date pubblicazione, materie e cosa studiare. Ordinario Infanzia e Primaria 2025 Vai su Facebook

Concorso docenti secondaria PNRR2: tutte le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] Vai su X

Concorso docenti PNRR 2: per tante classi di concorso si è alla fase di valutazione titoli, assunzioni possibili già dal 2025/26 [LO SPECIALE]; Concorso docenti PNRR 2, infanzia e primaria: calendario prove orali [In Aggiornamento]; Concorsi PNRR 2: prova scritta suppletiva l’11 e il 12 giugno 2025.

Concorso PNRR1 e concorso PNRR2 non fa doppio punteggio per mobilità dei docenti di ruolo e graduatoria interna di istituto - Nei trasferimenti e nella graduatoria interna di istituto si valuta il superamento di un solo concorso. Secondo orizzontescuola.it

Vincitore concorso scuola PNRR1: perché partecipare anche al PNRR2? Quali vantaggi in termini di punteggio e mobilità? - I docenti, che superano un pubblico concorso ordinario per esami e titoli bandito dal 2023, hanno la possibilità di essere assunti in ruolo se rientranti nel 30% di idonei, oltre ad avere dei vantaggi ... Da orizzontescuola.it