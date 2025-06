Concorso docenti PNRR 2 | ecco le prime GM con le integrazione idonei al 30% In aggiornamento

Finalmente disponibili le prime Graduatorie del Concorso Docenti PNRR 2, aggiornate con le integrazioni e gli idonei al 30. Un passo importante per molti aspiranti che desiderano entrare nel mondo della scuola e contribuire al futuro dell’istruzione. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e dettagli sulle prossime pubblicazioni.

Ecco finalmente la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso docenti PNRR 2, bandito con il Decreto Direttoriale Generale (DDG) n. 30592024. Il concorso rappresenta un’opportunitĂ fondamentale per migliaia di aspiranti docenti di entrare a far parte del personale scolastico, contribuendo al rafforzamento della didattica e al miglioramento complessivo del sistema educativo. Pubblicazione delle graduatorie del . Concorso docenti PNRR 2: ecco le prime GM con le integrazione idonei al 30% In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso Docenti PNRR 2 Infanzia e Primaria, PROVA ORALE: Ecco le CONVOCAZIONI. La MANCATA PRESENTAZIONE nel giorno e nell'ora stabiliti COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA?(IN AGGIORNAMENTO) Vai su Facebook

