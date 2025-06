Concluso il giovanile al Park di Villorba con oltre 90 giovani ottima kermesse

Il torneo giovanile al Park di Villorba si è concluso con grande successo, attirando oltre 90 giovani talenti tra i 10 e i 16 anni. Coordinati da Roberto Marian, Gianfranco Griso e Francesco Salustri, i partecipanti hanno regalato emozioni e spettacolo, confermando il valore del settore giovanile nel territorio. Tra vittorie e sfide avvincenti, questa kermesse si conferma un trampolino di lancio per i futuri campioni del tennis italiano.

Al Park di Villorba concluso il torneo giovanile con 93 players dai 10 ai 16 anni coordinati da Roberto Marian, Gianfranco Griso e Francesco Salustri. Nell'under 10 maschile Riccardo Franzato del Tc Dolo con Lorenzo Carbonera del Tc Caneva. Nell'under 12 Thomas Gatto del Sernaglia al terzo set.

Allo Junior di Santa Lucia di Piave concluso il Rodeo Giovanile solo per under 12 - Si è concluso con successo il rodeo giovanile allo Junior di Santa Lucia di Piave, riservato ai talenti under 12.

