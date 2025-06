Concerto sinfonico dell’Orchestra Scarlatti Junior alla Federico II

L’attesissimo concerto sinfonico dell’Orchestra Scarlatti Junior ritorna nella suggestiva cornice del Cortile delle Statue dell’Università Federico II di Napoli. Un evento imperdibile che celebra la musica e il talento giovanile, rafforzando il ruolo centrale dell’Ateneo nel sostegno alle nuove generazioni di musicisti. In un momento di grande sensibilità, questa serata rappresenta anche un tributo alla collaborazione tra istituzioni e cultura, contribuendo a…

Tempo di lettura: 2 minuti Ritorna l'atteso appuntamento sinfonico d'estate con l' Orchestra Scarlatti Junior, nella prestigiosa cornice del Cortile delle Statue dell'Università Federico II di Napoli: un'occasione anche, in una fase particolarmente delicata, per sottolineare il contributo fondamentale dell'Ateneo Federiciano alla continuità delle attività della Nuova Orchestra Scarlatti e della sua comunità musicale, a favore innanzitutto dei giovani delle Orchestre Scarlatti. Domenica 29 giugno 2025 ore 18.00, con ingresso gratuito nel Cortile delle Statue dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, in Via Paladino 39, torna l'emozione del Concerto sinfonico dell'Orchestra Scarlatti Junior: circa 100 tra ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 20 anni di età impegnati in un intenso e movimentato programma orchestrale spaziante da Alessandro Scarlatti, di cui quest'anno si celebrano i 300 anni dalla scomparsa, alla magica onda di Nimrod di Edward Elgar, dai colori dell'Arlésienne di Bizet al Boléro di Ravel e altro ancora.